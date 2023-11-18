IHSG Sepekan Menguat 2,47%, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp11.04 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat dalam perdagangan sepekan pada periode 13 sampai dengan 17 September 2023. Berdasarkan data PT Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG bergerak naik 2,47% menjadi berada pada posisi 6.977,668 dari 6.809,263 pada pekan lalu.

Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar bursa turut mengalami kenaikan sebesar 3,27% menjadi Rp11.04 triliun dari Rp10.69 triliun pada pekan sebelumnya.

“Data perdagangan saham BEI selama periode tanggal 13 November sampai dengan 17 November 2023 ditutup bervariasi,” kata Pj.S. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resminya, Jumat (17/11/2023).

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian saham mengalami perubahan sebesar 11,35% selama sepekan, yaitu menjadi 16,94 miliar lembar saham dari 19,11 miliar lembar saham pada pekan lalu. Di samping itu, rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan mengalami perubahan sebesar 32,42% menjadi sebesar Rp8,63 triliun dari Rp12,77 triliun pada sepekan yang lalu.

Kemudian, rata-rata frekuensi transaksi harian saham selama sepekan tercatat turun sebesar 3,45% menjadi 1.076.690 kali transaksi, dari sebelumnya 1.115.185 kali transaksi pada pekan lalu. Serta, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp157 miliar.

“Dan sepanjang tahun 2023, investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp15,48 triliun,” ujar Kautsar.