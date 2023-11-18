Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Menguat 2,47%, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp11.04 Triliun

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |08:41 WIB
IHSG Sepekan Menguat 2,47%, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp11.04 Triliun
IHSG sepekan menguat (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat dalam perdagangan sepekan pada periode 13 sampai dengan 17 September 2023. Berdasarkan data PT Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG bergerak naik 2,47% menjadi berada pada posisi 6.977,668 dari 6.809,263 pada pekan lalu.

Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar bursa turut mengalami kenaikan sebesar 3,27% menjadi Rp11.04 triliun dari Rp10.69 triliun pada pekan sebelumnya.

“Data perdagangan saham BEI selama periode tanggal 13 November sampai dengan 17 November 2023 ditutup bervariasi,” kata Pj.S. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan resminya, Jumat (17/11/2023).

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian saham mengalami perubahan sebesar 11,35% selama sepekan, yaitu menjadi 16,94 miliar lembar saham dari 19,11 miliar lembar saham pada pekan lalu. Di samping itu, rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan mengalami perubahan sebesar 32,42% menjadi sebesar Rp8,63 triliun dari Rp12,77 triliun pada sepekan yang lalu.

Kemudian, rata-rata frekuensi transaksi harian saham selama sepekan tercatat turun sebesar 3,45% menjadi 1.076.690 kali transaksi, dari sebelumnya 1.115.185 kali transaksi pada pekan lalu. Serta, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp157 miliar.

“Dan sepanjang tahun 2023, investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp15,48 triliun,” ujar Kautsar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930203/238-saham-menguat-ihsg-hari-berakhir-di-level-7-080-2ieJOXAUDf.jpg
238 Saham Menguat, IHSG Hari Berakhir di Level 7.080
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930173/wika-beton-wton-bidik-kontrak-baru-naik-hingga-10-di-2024-lIVbKQedND.jpg
WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930145/indo-tambangraya-itmg-operasikan-tambang-baru-tahun-depan-cVY55C7OVh.jpg
Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930008/ihsg-menguat-0-65-istirahat-di-level-7-082-xEofwTa0zH.jpg
IHSG Menguat 0,65%, Istirahat di Level 7.082
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930003/hermina-heal-janji-tebar-dividen-ke-investor-E6ohPW54VY.jpg
Hermina (HEAL) Janji Tebar Dividen ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929897/ihsg-akhir-november-dibuka-menguat-pada-level-7-052-jgLCVuG1Ul.jfif
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement