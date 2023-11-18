Deretan Proyek Jalan Tol yang Sudah Rampung hingga November 2023

JAKARTA - Terdapat deretan proyek jalan tol yang telah rampung hingga November 2023 penting diketahui.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sudah mencatat pembangunan jalan tol hingga November 2023 telah terbangun sepanjang 217,8 km di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menjelaskan bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga Oktober 2023, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga telah membangun Infrastruktur Jalan Tol Beroperasi sepanjang 728,85 km. Lalu, dengan rincian pada tahun 2020-2022 sepanjang 511,11 km dan capaian sampai Oktober 2023 sepanjang 217,8 km.

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa deretan Jalan Tol yang telah rampung hingga November 2023, Jumat (17/11/2023).

Ruas jalan tol yang telah selesai dibangun pada tahun 2023 meliputi Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1-3, Jalan Tol Cibitung– Cilincing (Seksi Telaga Asih – Taruma Jaya), Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2, Jalan Tol Binjai – Langsa (Seksi Binjai – Stabat), Jalan Tol Lubuklinggau – Curup – Bengkulu (Seksi Bengkulu – Taba Penanjung), Jalan Tol Pekanbaru – Padang (Seksi Pekanbaru – Bangkinang), dan Jalan Tol Manado – Bitung

Sementara, ruas jalan tol yang statusnya on-going atau masih dalam proses konstruksi pada tahun 2023 ini meliputi Jalan Tol IKN, Jalan Tol Serpong – Balaraja Seksi 1B, dan Jalan Tol Kuala Tanjung –Tebing Tinggi – Parapat Seksi 1-2.