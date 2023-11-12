Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hati-Hati, Ada Pekerjaan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Pekan Depan

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |19:31 WIB
Hati-Hati, Ada Pekerjaan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Pekan Depan
Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin dengan rekonstruksi jalan di ruas Tol Jakarta-Cikampek dari wilayah Karawang hingga Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang berlangsung sampai pekan depan.

"Pekerjaan ini dalam rangka meningkatkan keamanan pengguna jalan tol sekaligus upaya pemenuhan standar pelayanan minimal Badan Usaha Jalan Tol," kata Senior Manager Representative Office 1 PT JTT Amri Sanusi dikutip Antara, Minggu (12/11/2023).

Dia merinci pekerjaan pertama dilakukan di titik akses masuk Karawang Barat 1 sepanjang 65 meter pada lajur 3 dan akses masuk Karawang Barat 2 sepanjang 70 meter tepat di lajur 1 dan bahu luar.

"Pekerjaan di titik ini dimulai sejak Jumat (10/11/2023) pukul 21.00 WIB lalu sampai Senin (13/11) pukul 08.00 WIB mendatang," katanya.

Pekerjaan pemeliharaan rutin serupa juga dilakukan di akses masuk Karawang Timur 2 arah Cikampek sepanjang 200 meter mulai Sabtu (11/11/2023) pukul 22.00 WIB sampai dengan Senin (13/11/2023) pukul 05.00 WIB.

Halaman:
1 2
