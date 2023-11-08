Daftar Proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang Tak Dilanjutkan

JAKARTA – Daftar proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang tidak dilanjutkan. Memasuki akhir 2023, pemerintah mengejar penyelesaian pembangunan proyek strategis nasional (PSN) serta melakukan kajian terhadap terhadap proyek yang belum dikerjakan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan beberapa proyek strategi nasional. Salah satunya sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Alasannya, proyek yang dihentikan itu lantaran belum dimulai pekerjaannya hingga pendanaannya belum dicairkan.

“Ada beberapa proyek dihentikan karena belum dimulai dan belum ada dikeluarkan (dana dari) APBN,” ujar Airlangga melalui keterangan pers, Rabu (8/11/2023).

Adapun beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dihentikan meliputi Tol Rantau - Parapat - Kisaran, Tol Langsa - Lhokseumawe, Tol Lhokseumawe - Sigli, dan Tol Dumai - Sigambal - Rantau.

Merespons hal tersebut, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Tjahjo Purnomo mengungkapkan, pihaknya mengikuti arahan prioritas pemerintah dan berfokus pada percepatan penyelesaian JTTS Tahap I dan II.