Rencana Delisting Sukarela, BEI Panggil Emiten Jalan Tol Milik Salim (META)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) panggil emiten jalan tol milik salim (META) terkait rencana penghapusan pencatatan saham sukarela. Mengenai rencana tersebut, PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) mendapat sorotan dari BEI.

"Tentu setelah ini kami akan proses untuk hearing dulu, dengar pendapat, apa yang menjadi background dilakukannya voluntary delisting," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Sesuai aturan bursa, perseroan yang berniat menghapus sahamnya diwajibkan untuk melakukan pembelian kembali saham yang beredar atau buyback saham.

Nyoman menilai buyback perlu dilakukan META, dengan catatan harga pembelian kembali masih bersifat wajar.

BACA JUGA: BEI Buru Penyebar Hoaks Reverse Stock Split GOTO

"Buyback saham itu penting kita lakukan agar ada komitmen perlindungan investor," tegas Nyoman.

Sebagai catatan, voluntary delisting, yakni delisting saham secara sukarela, merupakan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh emiten sendiri karena alasan tertentu.