HOME FINANCE HOT ISSUE

Progres Jalan Tol Jogja-Bawen Seksi I Capai 59,93%

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:04 WIB
Progres Jalan Tol Jogja-Bawen Seksi I Capai 59,93%
Jalan tol Yogya-Bawen (Foto: Okezone)




JAKARTA - Progres pembangunan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen seksi 1 JC Sleman - SS Banyurejo saat ini telah mencapai 59,93%. Targetnya ruas tersebut bakal rampung pada awal tahun atau kuartal I 2024 mendatang. Jalan Tol ini diharapkan semakin memperlancar arus distribusi barang dan jasa, pengembangan industri dan pariwisata serta meningkatkan konektivitas khususnya di sisi selatan Pulau Jawa.

Kehadiran jalan Tol Yogyakarta - Bawen ketika beroperasi penuh akan mempercepat akses perjalanan dari Semarang menuju Yogyakarta, yang sebelumnya cukup lama dengan waktu sekitar 3 jam menjadi hanya 1,5 jam saja.

Adapun terkait bangunan Cagar Budaya Padukuhan Pundong 2 Kalurahan Tirtoadi yang terkena Proyek Jalan Tol Yogyakarta - Bawen saat ini telah dilakukan survey dan review terkait Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk Relokasi Cagar Budaya oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Saat ini untuk Seksi 1 Yogyakarta - Banyurejo sepanjang 8,8 Km progres konstruksinya telah mencapai 59,93% yang ditargetkan rampung pada Kuartal 1 Tahun 2024 mendatang.

Untuk Konstruksi Seksi 6 Ambarawa – Bawen Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sudah dimulai pelaksanaannya, PT JJB sudah berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Semarang terkait Izin memulai konstruksi di wilayah Semarang. Saat ini sedang dilakukan Pekerjaan Pembersihan Lokasi Kerja, Timbunan Tanah dan Borpile.

