HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Bertemu Bos Vale, Bahas Divestasi Saham 14%

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |09:55 WIB
Presiden Jokowi Bertemu Bos Vale, Bahas Divestasi Saham 14%
Presiden Jokowi bertemu Bos Vale (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi bertemu CEO Vale Base Metal Deshnee Naido di sela KTT APEC, di San Fransisco, Amerika Serikat, Jumat (17/11/2023) waktu setempat.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik peningkatan saham MIND ID pada PT Vale Indonesia Tbk sebesar 14%.

“Divestasi ini akan menjadikan MIND ID sebagai pemegang saham terbesar Vale, sehingga MIND ID dan Vale Canada bisa melakukan kontrol bersama atas Vale,” kata Jokowi dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Presiden Jokowi juga mengapresiasi dukungan Vale terhadap upaya hilirisasi yang lebih maju di Indonesia, di antaranya adalah kerja sama dengan Ford dan Zhejiang Huayou untuk pembangunan smelter dan refinery bahan baterai kendaraan listrik di Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

“Indonesia juga menghargai komitmen Vale untuk bermitra dengan Indonesia dan keberpihakan Vale dalam mendorong agar Indonesia dapat ikut menikmati insentif IRA dari Amerika Serikat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga berharap agar dukungan Vale terhadap upaya transisi energi bersih di Indonesia yang menjunjung aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) bisa semakin kuat.

Halaman:
1 2
