Tarif Tol Jakarta-Cikampek Bakal Naik, Ini Penjelasan BPJT

JAKARTA - Tarif tol Jakarta-Cikampek bakal naik dalam waktu dekat. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Tulus Abadi mengatakan PT Jasa Marga telah mengajukan usulan kenaikan tarif untuk ruas tol Jakarta - Cikampek.

"Tadi saya cek tol Japek on proses untuk mengajukan kenaikan tarif karena mengklaim sudah memenuhi SPM (standar pelayanan minimal)," ujar Tulus usai diskusi publik di Jakata dikutip Sabtu (18/11/2023).

Tulus menjelaskan pemenuhan SPM merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya pengguna jalan tol.

Bahkan menurutnya ruas tol Japek ini sudah 3 tahun tidak mengalami peningkatan atau penyesuaian tarif baru karena masih terdapat beberapa SPM yang dirasa pemerintah belum terpenuhi.

"Tol Japek karena ada efek dari tol MBZ itu ruas tol di bawahnya kurang bisa memenuhi SPM. Sampai sekarang tidak bisa naik tarif walaupun sudah 3 tahun lebih. Tapi dia sedang dalam proses untuk memenuhi dan kemudian nanti kenaikannya sudah bisa diproses," sambungnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan, Jasa Marga berkomitmen untuk memenuhi SPM dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan.