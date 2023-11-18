Harga Emas Antam Naik Goceng, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Harga emas Antam mengalami kenaikan pada perdagangan akhir pekan, Sabtu (18/11/2023). Harga emas antam naik goceng alias Rp5.000 menjadi Rp1.100.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga mengalami kenaikan Rp5.000 di level Rp997.000 per gram dari sebelumnya Rp992.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp589.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram berada pada level Rp5.170.000, dan 10 gram sebesar Rp10.285.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp601.500. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp521.620.800 dan Rp1.043.201.500.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.