Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut: Kita ke Amerika Baik, ke China Baik

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |18:21 WIB
Menko Luhut: Kita ke Amerika Baik, ke China Baik
Luhut ungkap sepak terjang Indonesia di dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap sepak terjang Indonesia di kanca global. Dengan prinsip politik non blok, Indonesia bisa diterima negara-negara besar di dunia.

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat (AS) dan China. Sepanjang kepentingan nasional (national interest) terlindungi.

“Ya kita ke kiri, kanan, ya baik-baik saja. Ke China baik, ke Amerika juga baik, sepanjang national interest kita juga terlindungi, as simple as that,” papar Luhut melalui akun Instagramnya, Sabtu (18/11/2023).

Luhut mengaku sejumlah utusan Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu mengunjunginya di Singapura. Salah satunya adalah John Kerr, utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim.

Selain melihat kondisi Menko Marves, kedatangan pejabat AS itu juga untuk memberi rasa hormat mereka terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bisa bernavigasi di tengah keadaan ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja.

“Dari semua itu petinggi-petinggi yang datang jenguk saya, ujung-ujungnya membawa rasa hormat mereka pada Presiden Joko Widodo yang bisa bernavigasi di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia yang tidak baik seperti sekarang ini,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187106/luhut_soal_bandara_iimp-7IW0_large.jpg
Luhut Akhirnya Buka Suara soal Polemik Bandara IMIP Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement