Menko Luhut: Kita ke Amerika Baik, ke China Baik

JAKARTA - Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap sepak terjang Indonesia di kanca global. Dengan prinsip politik non blok, Indonesia bisa diterima negara-negara besar di dunia.

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat (AS) dan China. Sepanjang kepentingan nasional (national interest) terlindungi.

“Ya kita ke kiri, kanan, ya baik-baik saja. Ke China baik, ke Amerika juga baik, sepanjang national interest kita juga terlindungi, as simple as that,” papar Luhut melalui akun Instagramnya, Sabtu (18/11/2023).

Luhut mengaku sejumlah utusan Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu mengunjunginya di Singapura. Salah satunya adalah John Kerr, utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim.

Selain melihat kondisi Menko Marves, kedatangan pejabat AS itu juga untuk memberi rasa hormat mereka terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bisa bernavigasi di tengah keadaan ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja.

“Dari semua itu petinggi-petinggi yang datang jenguk saya, ujung-ujungnya membawa rasa hormat mereka pada Presiden Joko Widodo yang bisa bernavigasi di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia yang tidak baik seperti sekarang ini,” paparnya.