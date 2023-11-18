Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI dan AS Sepakat Amankan Mineral Kritis, Luhut: Demi Kepentingan Bersama

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |19:45 WIB
RI dan AS Sepakat Amankan Mineral Kritis, Luhut: Demi Kepentingan Bersama
RI-AS sepakat amankan mineral listrik (Foto: Kemenko Marves)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati kerja sama critical mineral agreement (CMA). Lewat pasok mineral kritis tersebut, produk turunan biji nikel di Indonesia akan digunakan AS untuk memenuhi kebutuhan kendaraan listriknya.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tanpa produk turunan nikel dari Indonesia, negara Paman Sam tidak bisa memenuhi kebutuhan sebelas kali jumlah mobil listrik mereka pada 2030 mendatang.

“Ya Amerika paham betul, tanpa Indonesia mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sebelas kali jumlah mobil listriknya pada tahun 2030,” ungkap Luhut melalui akun Instagramnya, Sabtu (18/11/2023).

Dia menyebut upaya pembentukan critical mineral agreement antara pemerintah Indonesia dan AS melalui proses negosiasi yang panjang, hingga akhirnya kedua negara sepakat menggodok kerja sama perdagangan di sektor energi tersebut.

Luhut memastikan CMA merupakan kerja sama yang menguntungkan kedua negara. Pembentukan CMA sendiri merupakan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden beberapa waktu lalu, saat kunjungan Kepala Negara ke AS.

“Ya mengenai critical mineral ini kan suatu proses negosiasi yang panjang ya. Tapi akhirnya kita bisa dekatkan bahwa ini juga kepentingan bersama,” bebernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187106/luhut_soal_bandara_iimp-7IW0_large.jpg
Luhut Akhirnya Buka Suara soal Polemik Bandara IMIP Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement