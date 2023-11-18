6 Fakta Terbaru Konflik Hotel Sultan, Serikat Buruh Geruduk Kantor Pengelola GBK

JAKARTA - Sengketa lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) telah mencapai titik klimaks yang mendapat perhatian luas, khususnya terhadap para pekerja atau karyawan.

Berikut Okezone rangkum fakta terbaru konflik hotel sultan, serikat buruh geruduk kantor pengelola GBK, pada Sabtu (18/11/2023):

1. Karyawan diberikan somasi

Para pekerja atau karyawan Hotel Sultan & Residence Jakarta telah diberikan somasi terbuka oleh kuasa hukum PPKGBK.

Dari somasi tersebut, pihak PPKGBK memberi ancaman pidana terhadap karyawan hotel dan apartemen jika mereka yang masih bekerja atau melakukan aktivitas.

2. KSPSI protes

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) telah mendatangi Kantor Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno pada Senin, 13 November 2023 akibat dari polemik pengosongan Hotel Sultan.