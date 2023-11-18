Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

6 Fakta Terbaru Konflik Hotel Sultan, Serikat Buruh Geruduk Kantor Pengelola GBK

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |08:30 WIB
6 Fakta Terbaru Konflik Hotel Sultan, Serikat Buruh Geruduk Kantor Pengelola GBK
Hotel Sultan Milik Negara (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sengketa lahan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) telah mencapai titik klimaks yang mendapat perhatian luas, khususnya terhadap para pekerja atau karyawan.

Berikut Okezone rangkum fakta terbaru konflik hotel sultan, serikat buruh geruduk kantor pengelola GBK, pada Sabtu (18/11/2023):

1. Karyawan diberikan somasi

Para pekerja atau karyawan Hotel Sultan & Residence Jakarta telah diberikan somasi terbuka oleh kuasa hukum PPKGBK.

Dari somasi tersebut, pihak PPKGBK memberi ancaman pidana terhadap karyawan hotel dan apartemen jika mereka yang masih bekerja atau melakukan aktivitas.

2. KSPSI protes

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) telah mendatangi Kantor Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno pada Senin, 13 November 2023 akibat dari polemik pengosongan Hotel Sultan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/470/3186358/hotel-ILur_large.jpg
Konsumsi Masyarakat Membaik, Industri Hotel Harap Cuan di Libur Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/470/3184485/okupansi_hotel_bumn-p6hU_large.jpg
Okupansi Hotel BUMN Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/470/3143090/hotel-0Zed_large.jpg
6 Fakta Bisnis Hotel Krisis, Pekerja di Ambang PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/455/3142832/hotel-tp3m_large.jpg
Krisis Bisnis Hotel Picu PHK, Ketum Kadin Cari Jalan Keluar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/470/3136250/hotel-EARV_large.jpg
Dedi Mulyadi Larang Study Tour, Pengusaha Hotel Marah: Jangan Bunuh Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/470/3127867/hotel-E8up_large.jpg
Pengusaha Hotel dan Restoran Ngeluh Lebaran 2025 Sepi Tamu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement