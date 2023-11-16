Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berkah Konser Coldplay, Hotel Sekitar GBK Raup Cuan Besar

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |18:30 WIB
Berkah Konser Coldplay, Hotel Sekitar GBK Raup Cuan Besar
Hotel sekitar GBK raup cuan besar ada konser Coldplay. (Foto: MPI)
JAKARTA - Konser Coldplay telah selesai diselenggarakan pada Rabu, 15 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Namun, berkah justru masih dirasakan oleh pengusaha hotel yang berada di sekitar venue acara.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan, paling tidak okupansi hotel di kawasan GBK hingga besok masih cukup tinggi.

"Untuk minggu ini paling tidak hotel-hotel di sekitar GBK itu Lumayanlah jadi ada peningkatan yang full ada yang mendekati full," kata Sutrisni, Kamis (16/11/2023).

"Kira-kira (dampak Coldplay) 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah lah dari hari H," sambungnya.

Halaman:
1 2
