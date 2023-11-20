Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbankan Dukung Peningkatan Daya Saing Industri Hulu Migas

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:25 WIB
Forum Kapasitas Nasional III (Foto: Okezone)
JAKARTA – Dunia perbankan, terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) siap memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan daya saing industri hulu migas Indonesia secara keseluruhan.

Sektor perbankan dapat menjalankan peran sebagai mitra strategis, dengan menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek industri migas, dan menyiapkan produk keuangan seperti payroll, kartu kredit, DPLK, dan consumer loan untuk pekerja di sektor ini.

“Kami berharap pelaksanaan Forum Kapasitas Nasional di Jakarta nanti dapat menjadi momentum untuk mempererat kemitraan para stakeholder industri hulu migas. Perbankan tentunya siap hadir sebagai mitra yang aktif dalam mendukung upaya penguatan kapasitas nasional ini,” kata kata Vice President Institutional Business Division Bank BRI, Danang Andi Wijanarko, menanggapi rencana penyelenggaraan Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 di Jakarta dikutip, Senin (20/11/2023).

Menurut Danang, Industri hulu migas masih menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional sampai saat ini. Perbankan dapat mendukung investasi dalam ekosistem industri hulu migas melalui produk antara lain Pencadangan Dana ASR (Abandonment and Site Restoration), Trustee and Paying Agent, Rekening Pembayaran.

Dan Penerimaan untuk Transaksi Penyediaan Barang dan Jasa, Rekening Penerimaan untuk Transaksi Jual Beli Minyak dan Gas Bumi, Rekening Khusus DHE SDA, Pembiayaan Proyek Industri Migas (cash loan maupun non cash loan), hingga Pembiayaan Industri Pendukung/Vendor Hulu Migas.

