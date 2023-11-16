SKK Migas-KKKS Buat Program Ciptakan Kehidupan Sejahtera di Wilayah Operasi Hulu Migas

SKK Migas-KKKS Buat Program untuk Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Wilayah Operasi Hulu Migas. (Foto: okezone.com/SKK Migas)

JAKARTA - SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama KKKS Wilayah Sumbagut menggelar Forum Tanggung Jawab Sosial (TJS)/ Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Industri Hulu Migas Tahun 2023.

Kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat menjadi aspek penting bagi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama KKKS Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) untuk memastikan kehidupan yang lebih baik terutama di wilayah operasi hulu migas.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh SKK Migas – KKKS Wilayah Sumbagut adalah melaksanakan berbagai Program Pengembangan Masyarakat. Tentunya program-program tersebut tidak akan dapat memberikan hasil maksimal di masa yang akan datang apabila tidak dilaksanakannya evaluasi dan perencanaan kedepannya.

“Kegiatan PPM di Perusahaan KKKS terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pemanfaat langsung dari masyarakat di sekitar wilayah operasi. Banyak keberhasilan program yang telah dicapai dalam program PPM yang layak diangkat dan menjadi contoh atau model, baik untuk pembelajaran di internal hulu migas, maupun kepada pihak luar,” ujar Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rachmat Firdaus, Kamis (16/11/2023).

Forum Tanggung Jawab Sosial tahun 2023 yang mengusung tema “Sinergi Membangun Negeri” ini dilaksanakan di Yogyakarta pada 15-17 November 2023 bertujuan untuk memberikan ruang Evaluasi terhadap PPM yang telah dilakukan serta memberikan kesempatan untuk merancang bagaimana program-program pengembangan Masyarakat ini dimasa yang akan datang.