Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SKK Migas-KKKS Buat Program Ciptakan Kehidupan Sejahtera di Wilayah Operasi Hulu Migas

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:13 WIB
SKK Migas-KKKS Buat Program Ciptakan Kehidupan Sejahtera di Wilayah Operasi Hulu Migas
SKK Migas-KKKS Buat Program untuk Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Wilayah Operasi Hulu Migas. (Foto: okezone.com/SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama KKKS Wilayah Sumbagut menggelar Forum Tanggung Jawab Sosial (TJS)/ Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Industri Hulu Migas Tahun 2023.

Kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat menjadi aspek penting bagi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama KKKS Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) untuk memastikan kehidupan yang lebih baik terutama di wilayah operasi hulu migas.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh SKK Migas – KKKS Wilayah Sumbagut adalah melaksanakan berbagai Program Pengembangan Masyarakat. Tentunya program-program tersebut tidak akan dapat memberikan hasil maksimal di masa yang akan datang apabila tidak dilaksanakannya evaluasi dan perencanaan kedepannya.

“Kegiatan PPM di Perusahaan KKKS terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pemanfaat langsung dari masyarakat di sekitar wilayah operasi. Banyak keberhasilan program yang telah dicapai dalam program PPM yang layak diangkat dan menjadi contoh atau model, baik untuk pembelajaran di internal hulu migas, maupun kepada pihak luar,” ujar Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rachmat Firdaus, Kamis (16/11/2023).

Forum Tanggung Jawab Sosial tahun 2023 yang mengusung tema “Sinergi Membangun Negeri” ini dilaksanakan di Yogyakarta pada 15-17 November 2023 bertujuan untuk memberikan ruang Evaluasi terhadap PPM yang telah dilakukan serta memberikan kesempatan untuk merancang bagaimana program-program pengembangan Masyarakat ini dimasa yang akan datang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180307/skk_migas-fcod_large.jpg
SKK Migas Rancang Pengamanan Hulu Migas Nasional 2025-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144540/skk_migas-wBhH_large.jpg
Mengintip Besaran Gaji SKK Migas di Semua Posisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139296/skk_migas-Wr6z_large.jpg
KUFPEC Indonesia Kantongi Izin Kelola Lapangan Anambas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092792/jawab-tantangan-naikkan-produksi-migas-skk-migas-minta-kkks-manfaatkan-teknologi-cGDbUNZLGz.jpg
Jawab Tantangan Naikkan Produksi Migas, SKK Migas Minta KKKS Manfaatkan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/320/3091975/penurunan-produksi-jadi-tantangan-utama-di-industri-hulu-migas-xXV0FWSjOd.jpg
Penurunan Produksi Jadi Tantangan Utama di Industri Hulu Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/320/3091947/dapat-dana-rp15-triliun-kepala-skk-migas-tepuk-tangan-buat-bahlil-m5raAd0clC.jpg
Dapat Dana Rp15 Triliun, Kepala SKK Migas Tepuk Tangan Buat Bahlil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement