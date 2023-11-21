Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

MNC Kapital Dukung Kolaborasi MNC Insurance-Prodigi dan OYO

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |21:11 WIB
MNC Kapital Dukung Kolaborasi MNC Insurance-Prodigi dan OYO
President Director of MNC Kapital Yudi Hamka. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - President Director MNC Kapital Yudi Hamka menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi yang terjalin antara MNC Insurance dengan Prodigi dan OYO dalam menghadirkan asuransi properti.

Menurut Yudi, ini merupakan batu loncatan yang sangat penting bagi MNC Insurance yang tengah mengembangkan bisnis digital.

"MNC Insurance juga secara agresif menumbuhkan dan mengembangkan bisnis kami khususnya di bidang digital," kata Yudi di MNC Bank Tower, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Yudi menilai, kerjasama tersebut nantinya bisa dikembangan dengan menggandeng unit-unit bisnis lainnya dari MNC Group.

"Perlu diketahui, MNC Insurance merupakan anak usaha dari MNC Kapital, kami punya 14 unit. Jadi bisa dibayangkan seperti ayah dari 14 anak yang kita semua perjuangkan. Jadi, mudah-mudahan tidak hanya sebatas MNC Insurance saja." ujarnya.

Oleh karena itu, Yudi menuturkan bahwa pihaknya sangat terbuka apabila ingin melakukan penjajakan terhadap unit bisnis lainnya yang berada di bawah naungan MNC Kapital.

"Jangan ragu untuk bereksplorasi dengan MNC Kapital, kami punya bank, kami punya asuransi jiwa. Kami memiliki payment gateway feedback. Saya yakin dengan energi ini, kita dapat menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan antara ketiga perusahaan," tuturnya.

Hal tersebut disambut baik oleh CEO & President Director Prodigi Elvis Liongosari, menurutnya, kemitraan harus terus diperluas.

"Ke depannya kita berharap tidak hanya properti, tapi tentunya juga akan proteksi terhadap customer yang datang atau transportnya misalnya, mobilnya, atau kendaraan motornya yang rusak suatu saat," ujar Elvis.

"Kita mau extend sebesar mungkin untuk cover asuransi sebanyak-banyaknya untuk menghindari dari resiko kerugian terhadap para pelanggan dan mitra OYO," sambungnya.

Halaman:
1 2
