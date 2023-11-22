Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah di BRI Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |22:04 WIB
Apakah di BRI Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan?
Apakah di BRI Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? (Foto: Okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA - Apakah di BRI bisa pinjam uang tanpa jaminan? Pasalnya BRI merupakan salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia.

Pinjam uang di bank BRI tanpa jaminan untuk usaha ini dikenal dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang di mana KTA ini bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Pinjaman KTA ini dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Salah satunya, modal usaha, biaya pernikahan, pengajaran, pengobatan, perbaikan rumah, pembelian alat electronic, sampai ongkos berlibur.

Berikut ini, syarat dan dokumen penting yang harus ditaati untuk mengajukan pinjaman Bank BRI tanpa jaminan untuk usaha, Rabu (22/11/23).

- Usia peminjam minimal 21 Tahun

- Usia peminjam maksimum 75 Tahun

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- Foto copy kartu keluarga (KK)

- Foto copy Buku Tabungan BRI

- Surat keterangan asli pengangkatan pertama dan terakhir sebagai pegawai

- Bukti Pendapatan atau slip upah

- Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

- Formulir permintaan pengajuan pinjaman

Sesudah melengkapi syarat pinjaman bank BRI tanpa jaminan untuk usaha yang diperlukan, sesuaikan syarat pinjaman uang di Bank BRI dengan pekerjaan peminjam.

Misalnya, peminjam adalah seorang pebisnis atau pengusaha, maka peminjam perlu menyertakan Surat Izin Usaha Perusahaan dan tidak perlu menyertakan surat keterangan asli pengangkatan pertama dan terakhir sebagai pegawai.

Cara Pinjam Uang di Bank BRI Lewat Kantor Cabang

1. Kunjungi Kantor Cabang Bank BRI Terdekat

Sesampai di kantor cabang, isi formulir pinjaman yang sesuai tipe pinjaman yang ingin diajukan.

2. Lengkapi dokumen persyaratan

Lengkapi dokumen yang diperlukan seperti KTP, KK, NPWP, dan dokumen pendukung lain yang diperlukan.

