Berapa UMK Batam 2024?

JAKARTA- Banyak masyarakat yang bertanya berapa UMK Batam 2024 hingga kini tengah banyak dipertanyakan. Hal ini mengacu pada pengumuman kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang rata-rata naik jauh di bawah 5 persen.

Sejauh ini telah ada 25 provinsi di Indonesia yang menaikkan UMPnya, termasuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yakni sebesar Rp3.402.492. Nilai tersebut mengalami kenaikan sekitar 3,76 persen dari UMP 2023 yakni Rp3.279.194.

Menyusul kenaikan UMP Kepulauan Riau, lantas berapa UMK Batam 2024? Dilansir dari berbagai sumber Rabu (22/11/2023) berikut penjelasannya.

Diketahui, beberapa hari sebelum diberlakukannya UMP baru di Kepri, sejumlah buruh melakukan aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Batam untuk menuntut kenaikan UMK sebesar 15 persen atau Rp675 ribu.

Mengenai hal tersebut, pihak Dinas tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam masih terus melakukan pembahasan mengenai kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Batam untuk tahun depan.

Rudi Sakyakirti selaku Kepala Disnaker menegaskan pembahasan mengenai UMK Kota Batam akan digelar pada Kamis (23/11/2023) besok. Ia juga menjelaskan terkait perhitungan UMK akan mengacu pada PP Nomor 51 Tahun 2023.

Aturan PP Nomor 51 Tahun 2023 sendiri telah mengatur sekaligus merevisi beberapa ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 yang sebelumnya menjadi acuan. Salah satunya mengenai perhitungan upah minimum yang akan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti: