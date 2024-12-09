Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Faktor yang Pengaruhi Prabowo Naikkan UMP 2025 Jadi 6,5%

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |22:20 WIB
Ini Faktor yang Pengaruhi Prabowo Naikkan UMP 2025 Jadi 6,5%
Presiden Prabowo Ungkap Alasan Kenaikan UMP 2025. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan penetapan kenaikan Upah Minimum Pekerja (UMP) 2025 sebesar 6,5%. Adapun pertimbangan kenaikan UMP itu ditujukan agar mengendalikan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat.

Prabowo mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025. Pertemuan tersebut diselenggarakan secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, hari ini.

“Penetapan upah minimum ini telah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak, guna menciptakan keadilan sosial,” jelas Prabowo, Senin (9/12/2024).

Kebijakan UMP 2025, menurutnya, dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong produktivitas nasional. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menegaskan diperlukannya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kebijakan ekonomi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.

“Kolaborasi yang solid antara seluruh pihak sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Yassierli mengatakan pesan Presiden Prabowo Subianto perihal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang harus segera diumumkan segera. Diketahui, penetapan UMP 2025 kali ini berada di tingkat Pemerintah Provinsi, yang menyesuaikan keputusan pemerintah di angka 6,5% kenaikannya.

Yassierli mengatakan, pemerintah daerah dan dewan pengupahan untuk aktif dalam proses penghitungan, rekomendasi, dan penetapan nilai upah minimum sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190220/said_iqbal_soal_ump_2026-YULr_large.jpg
Bos Buruh Proyeksikan UMP Naik 4 Persen di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190191/prabowo-3uDn_large.jpg
Buruh Tak Dilibatkan soal UMP 2026, KSPI: Jangan Beri Masukan Keliru ke Presiden!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190180/menaker-4SxC_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Diumumkan Hari Ini? Menaker: Menggembirakan Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190074/menaker_soal_upah_minimum_2026-PJlS_large.jpg
UMP 2026 Segera Diumumkan, Menaker: Tinggal Tanda Tangan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188535/pramono_anung-ywqa_large.jpg
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp6 Juta? Pramono: Segera Difinalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188471/ump-Wqih_large.jpg
Kenaikan UMP 2026: Aturan Sudah Diteken, Tinggal Diumumkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement