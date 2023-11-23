Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 6.821-7.012

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:15 WIB
IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 6.821-7.012
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak dalam rentang terbatas pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.821 - 7.012.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, IHSG saat ini terlihat masih cenderung bergerak sideways dengan peluang tekanan minor yang masih terlihat cukup besar.

"Hari ini ini pergerakan IHSG juga akan diwarnai oleh jelang rilis data perekonomian tingkat Suku Bunga yang disinyalir masih belum terdapat perubahan,” tulis William dalam risetnya, Kamis (23/11/2023).

Menurut William, momentum koreksi dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka menengah hingga jangka panjang dan emiten dengan fundamental kuat masih dapat menjadi pilihan para investor.

Sebelumnya, IHSG berakhir di zona merah. Pada penutupan perdagangan, indeks melemah 54,83 poin atau 0,79% ke level 6.906,95.

Telusuri berita finance lainnya
