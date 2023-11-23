13 Produk Israel yang Diimpor Indonesia

Ilustrasi produk Israel yang Diimpor di Indonesia (Foto: Freepik)

JAKARTA - Deretan produk Israel yang diimpor Indonesia menarik untuk dikulik. Dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekspor Indonesia ke Israel mencapai USD140,57 juta pada periode Januari-Oktober 2023.

Di samping itu, untuk soal impor nonmigas ke Indonesia dari Israel di periode tersebut mencapai USD16,97 juta.

Adapun, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyampaikan bahwa konflik Israel dan Palestina yang tengah terjadi tidak berdampak signifikan terhadap perdagangan Indonesia.

“Dapat disimpulkan bahwa kondisi politik di kedua negara tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia," kata Pudji Ismartini dikutip Okezone dari laman resmi BPS.

Berikut ini 10 produk Israel yang diimpor Indonesia:

1. Mesin dan pesawat mekanik

2. Perkakas, perangkat potong

3. Mesin dan peralatan listrik

4. Perangkat optik

5. Bahan kimia anorganik

6. Bahan kimia organik

7. Sari bahan samak dan celup

8. Kain ditenun berlapis