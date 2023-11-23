Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

13 Produk Israel yang Diimpor Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |08:09 WIB
13 Produk Israel yang Diimpor Indonesia
Ilustrasi produk Israel yang Diimpor di Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Deretan produk Israel yang diimpor Indonesia menarik untuk dikulik. Dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekspor Indonesia ke Israel mencapai USD140,57 juta pada periode Januari-Oktober 2023.

Di samping itu, untuk soal impor nonmigas ke Indonesia dari Israel di periode tersebut mencapai USD16,97 juta.

Adapun, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyampaikan bahwa konflik Israel dan Palestina yang tengah terjadi tidak berdampak signifikan terhadap perdagangan Indonesia.

“Dapat disimpulkan bahwa kondisi politik di kedua negara tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia," kata Pudji Ismartini dikutip Okezone dari laman resmi BPS.

Berikut ini 10 produk Israel yang diimpor Indonesia:

1. Mesin dan pesawat mekanik

2. Perkakas, perangkat potong

3. Mesin dan peralatan listrik

4. Perangkat optik

5. Bahan kimia anorganik

6. Bahan kimia organik

7. Sari bahan samak dan celup

8. Kain ditenun berlapis

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187971//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-vpxX_large.jpg
Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187922//israel_serang_beirut_lebanon-mr3e_large.jpg
Israel Serang Lebanon Usai Pembicaraan Langsung untuk Pertama Kalinya dalam Beberapa Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187665//pasukan_israel-3uP4_large.jpg
Klaim Targetkan Komandan Hamas, Serangan Israel di al-Mawasi Tewaskan Lima Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186993//perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-H7SI_large.jpg
Netanyahu Minta Pengampunan, Warga Israel Geruduk Rumah Presiden Herzog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186944//pm_israel_benjamin_netanyahu-U4X3_large.jpg
Terjerat Kasus Korupsi, Netanyahu Minta Ampun ke Presiden Israel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement