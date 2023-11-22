JAKARTA- Setidaknya ada 40 produk Israel yang diboikot dunia sehingga penting diketahui. Seruan boikot terhadap produk Israel dan produk yang terafiliasi dengan negara Yahudi tersebut kian merebak.
Hal ini menjadi salah satu sanksi sosial atas serangan Israel terhadap Palestina yang kini telah menewaskan belasan ribu korban jiwa. Dimana hampir setengah di antaranya adalah wanita dan anak-anak.
Bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang marah terhadap tragedi kemanusiaan tersebut, namun juga masyarakat dunia secara luas. Oleh karena itu, setidaknya ada 40 produk Israel yang diboikot oleh masyarakat dunia.
Apa sajakah itu?
Sementara itu, beberapa waktu belakangan masyarakat dihebohkan dengan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina. Selaras dengan keluarnya fatwa tersebut juga tersebar daftar produk-produk Israel di media sosial.