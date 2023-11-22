Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

40 Produk Israel yang Diboikot Dunia, Ada yang Laris Manis di Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |04:27 WIB
40 Produk Israel yang Diboikot Dunia, Ada yang Laris Manis di Indonesia
Ilustrasi untuk produk Israel yang diboikot dunia (Foto: Reuters)
JAKARTA- Setidaknya ada 40 produk Israel yang diboikot dunia sehingga penting diketahui. Seruan boikot terhadap produk Israel dan produk yang terafiliasi dengan negara Yahudi tersebut kian merebak.

 BACA JUGA:

Hal ini menjadi salah satu sanksi sosial atas serangan Israel terhadap Palestina yang kini telah menewaskan belasan ribu korban jiwa. Dimana hampir setengah di antaranya adalah wanita dan anak-anak.

Bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang marah terhadap tragedi kemanusiaan tersebut, namun juga masyarakat dunia secara luas. Oleh karena itu, setidaknya ada 40 produk Israel yang diboikot oleh masyarakat dunia.

Apa sajakah itu? Simak informasinya yang telah Okezone rangkum dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023) sebagai berikut.

  1. International Business Machines (IBM)
  2. Dr. Fischer
  3. Alstom
  4. AXA
  5. SodaStream
  6. Saboon
  7. Moroccanoil
  8. Sabra
  9. Siemens
  10. Ford
  11. Chevrolet
  12. Waze
  13. PillCam
  14. Intel Corporation
  15. Motorola
  16. General Mills / Pillsbury
  17. Pillsbury
  18. Timberland
  19. Siemens
  20. River Island
  21. Volvo
  22. Danone
  23. Kimberly-Clark Corporation
  24. Barclays Bank
  25. AOL
  26. Strauss
  27. Hyundai Heavy Industries
  28. Pepsodent
  29. Bango
  30. Wipol
  31. Sabra
  32. Hewlett Packard (HP)
  33. Pillsbury
  34. Axa
  35. PUMA
  36. SodaStream
  37. Ahava
  38. Siemens
  39. Danone
  40. McDonald's

Sementara itu, beberapa waktu belakangan masyarakat dihebohkan dengan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina. Selaras dengan keluarnya fatwa tersebut juga tersebar daftar produk-produk Israel di media sosial.

