40 Produk Israel yang Diboikot Dunia, Ada yang Laris Manis di Indonesia

JAKARTA- Setidaknya ada 40 produk Israel yang diboikot dunia sehingga penting diketahui. Seruan boikot terhadap produk Israel dan produk yang terafiliasi dengan negara Yahudi tersebut kian merebak.

Hal ini menjadi salah satu sanksi sosial atas serangan Israel terhadap Palestina yang kini telah menewaskan belasan ribu korban jiwa. Dimana hampir setengah di antaranya adalah wanita dan anak-anak.

Bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang marah terhadap tragedi kemanusiaan tersebut, namun juga masyarakat dunia secara luas. Oleh karena itu, setidaknya ada 40 produk Israel yang diboikot oleh masyarakat dunia.

Apa sajakah itu? Simak informasinya yang telah Okezone rangkum dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023) sebagai berikut.

International Business Machines (IBM) Dr. Fischer Alstom AXA SodaStream Saboon Moroccanoil Sabra Siemens Ford Chevrolet Waze PillCam Intel Corporation Motorola General Mills / Pillsbury Pillsbury Timberland Siemens River Island Volvo Danone Kimberly-Clark Corporation Barclays Bank AOL Strauss Hyundai Heavy Industries Pepsodent Bango Wipol Sabra Hewlett Packard (HP) Pillsbury Axa PUMA SodaStream Ahava Siemens Danone McDonald's

Sementara itu, beberapa waktu belakangan masyarakat dihebohkan dengan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina. Selaras dengan keluarnya fatwa tersebut juga tersebar daftar produk-produk Israel di media sosial.