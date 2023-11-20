Ini 5 Produk Makanan Palestina di Indonesia

JAKARTA - Ini 5 produk makanan Palestina di Indonesia. Palestina tengah menjadi pembicaraan hangat masyarakat di berbagai belahan dunia. Bersangkutan dengan serangan Israel terhadap kelompok Hamas yang banyak menewaskan banyak warga disana.

Diketahui kalau ternyata Palestina memiliki kekayaan dalam dunia kuliner, dimana makanan khas mereka menjadi makanan yang cukup popular di beberapa negara, salah satunya Indonesia.

BACA JUGA: 40 Merek Lokal yang Pro Palestina

Berikut ini, 5 produk makanan Palestina yang cukup populer di Indonesia, Senin (20/11/2023).

1. Musakhan

Makanan yang memiliki elemen dasar minyak zaitun ini menjadi salah satu makanan yang cukup popular disana.

Secara tradisional, makanan ini dibuat dengan memanggang ayam, dengan membutuhkan banyak bawang merah yang dilumuri minyak zaitun.