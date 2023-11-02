Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Burger King, Brand Klasik Berusia 69 Tahun

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |21:07 WIB
Burger King, Brand Klasik Berusia 69 Tahun
Pemilik Burger King (Foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTABurger King, Brand Klasik Berusia 69 Tahun menarik untuk dibahas dalam artikel ini.

Di Indonesia sendiri, Burger King di bawah naungan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) melalui anak usahanya PT Sari Burger Indonesia (SBI) sebagai pengelola Burger King. MAPI masih memiliki saham Burger King sebesar 33,52% berdasarkan laporan perusahaan periode Juni 2020.

Dikutip dari berbagai sumber Okezone, Kamis (2/11/2023)Burger King dimulai pada tahun 1954 oleh James W. McLamore dan David Edgerton di Miami.

Namun, sumber lain menelusuri Burger King kembali ke Insta-Burger King, sebuah usaha yang didirikan di Jacksonville, Florida, oleh Keith Kramer dan Matthew Burns pada tahun 1953.

McLamore dan Edgerton menjual waralaba pertama mereka pada tahun 1959, dan Burger King segera menjadi jaringan nasional. Perusahaan ini berekspansi ke luar Amerika Serikat pada tahun 1963 dengan membuka toko di Puerto Riko.

Pada tahun 1967 dijual ke Perusahaan Pillsbury , yang, pada akhir tahun 1970-an, mendatangkan Donald N. Smith, mantan eksekutif McDonald's yang merevitalisasi Burger King dengan memperluas menu dan memperketat kontrol terhadap pewaralaba. Pillsbury sendiri diakuisisi oleh perusahaan Inggris Grand Metropolitan (Grand Met) PLC pada tahun 1989.

