HOME FINANCE HOT ISSUE

40 Merek Lokal yang Pro Palestina

40 Merek Lokal yang Pro Palestina
Israel Lakukan Serangan di Palestina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA 40 merk lokal yang pro Palestina. Di mana hal ini sebagai alternatif dari produk yang terkena imbas seruan boikot.

Saat ini aksi memboikot produk pendukung Israel gencar dilakukan di media sosial oleh masyarakat dunia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan aksi nyata kepada Palestina atas kekejaman yang dilakukan Israel.

Namun, saat ini sudah banyak merk lokal yang memperlihatkan dukungannya kepada Palestina melalui unggahan serta dengan donasi.

Berikut 40 merk lokal yang pro Palestina:

