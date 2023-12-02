Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Daftar Produk Pakaian dan Sepatu Terafiliasi Israel

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |03:01 WIB
3 Fakta Daftar Produk Pakaian dan Sepatu Terafiliasi Israel
Seruan Boikot Produk-Produk yang Pro Israel. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Terdapat produk seperti pakaian dan sepatu dari merek ternama yang terafiliasi dengan Israel. Produk-produk tersebut menjadi salah satu pendukung gerakan zionisme Israel.

Berdasarkan catatan Okezone, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Terbaru Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut berisi tentang umat Islam di Indonesia salah satunya diharamkan untuk membeli produk pro Israel.

“Mendukung Israel dan mendukung pendukung Israel hukumnnya haram. Makanya mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel baik secara langsung maupun tidak langsung dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh.

Okezone telah merangkum tiga fakta daftar produk seperti pakaian dan sepatu terafiliasi Israel, Sabtu (2/12/2023):

1. Merek Terafiliasi Israel

Sebanyak 12 merek pakaian serta sepatu yang terafiliasi dengan Israel, di antaranya adalah Adidas, Nike, Calvin Klein, Puma, Channel, Gucci, Levis, H&M, GAP, Mark & Spencer, Monster, dan Boss.

2. Link Cek Produk yang Dukung Israel

Link cek produk yang dukung Israel viral. Kini sejumlah masyarakat sedang gencar melakukan aksi boikot produk yang mendukung negara Israel atas imbas konflik yang tak kunjung usai.

Masyarakat bisa mengunjungi laman resmi Bdnaash, yaitu https://bdnaash.com/. Lalu, masukkan nama perusahaan atau merek yang ingin dicari tahu pada kolom pencarian yang tersedia dan klik ‘OK’.

Kemudian, akan muncul hasil apakah merek tersebut pro Israel atau tidak. Jika merek yang dimasukkan daftar sebagai pendukung Israel, maka layar akan memunculkan kotak merah dengan tulisan ‘this brand support Israel occupation’ atau produk ini mendukung Israel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173983/brand-WtnP_large.jpg
5 Brand Lokal RI yang Ternyata Singkatan Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/320/3110181/tiktok-slGp_large.jpg
TikTok Kalah di PN Jakarta Pusat, Gugat Merek Pakaian Warga Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/320/2936795/produk-israel-yang-paling-laku-dari-hp-hingga-sepatu-7Clxy6zndW.png
Produk Israel yang Paling Laku dari HP hingga Sepatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/320/2934669/daftar-produk-israel-yang-banyak-terjual-dan-dipakai-di-indonesia-jtnvpZGiQV.png
Daftar Produk Israel yang Banyak Terjual dan Dipakai di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/320/2934660/10-produk-israel-ini-banyak-digunakan-masyarakat-indonesia-2T8QvplDJh.png
10 Produk Israel Ini Banyak Digunakan Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930138/daftar-produk-pro-israel-beredar-apindo-hoaks-MOc0K9zHDJ.png
Daftar Produk Pro Israel Beredar, Apindo: Hoaks
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement