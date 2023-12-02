3 Fakta Daftar Produk Pakaian dan Sepatu Terafiliasi Israel

JAKARTA – Terdapat produk seperti pakaian dan sepatu dari merek ternama yang terafiliasi dengan Israel. Produk-produk tersebut menjadi salah satu pendukung gerakan zionisme Israel.

Berdasarkan catatan Okezone, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Terbaru Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut berisi tentang umat Islam di Indonesia salah satunya diharamkan untuk membeli produk pro Israel.

“Mendukung Israel dan mendukung pendukung Israel hukumnnya haram. Makanya mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel baik secara langsung maupun tidak langsung dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh.

Okezone telah merangkum tiga fakta daftar produk seperti pakaian dan sepatu terafiliasi Israel, Sabtu (2/12/2023):

1. Merek Terafiliasi Israel

Sebanyak 12 merek pakaian serta sepatu yang terafiliasi dengan Israel, di antaranya adalah Adidas, Nike, Calvin Klein, Puma, Channel, Gucci, Levis, H&M, GAP, Mark & Spencer, Monster, dan Boss.

2. Link Cek Produk yang Dukung Israel

Link cek produk yang dukung Israel viral. Kini sejumlah masyarakat sedang gencar melakukan aksi boikot produk yang mendukung negara Israel atas imbas konflik yang tak kunjung usai.

Masyarakat bisa mengunjungi laman resmi Bdnaash, yaitu https://bdnaash.com/. Lalu, masukkan nama perusahaan atau merek yang ingin dicari tahu pada kolom pencarian yang tersedia dan klik ‘OK’.

Kemudian, akan muncul hasil apakah merek tersebut pro Israel atau tidak. Jika merek yang dimasukkan daftar sebagai pendukung Israel, maka layar akan memunculkan kotak merah dengan tulisan ‘this brand support Israel occupation’ atau produk ini mendukung Israel.