HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Produk Israel Ini Banyak Digunakan Masyarakat Indonesia

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:10 WIB
10 Produk Israel Ini Banyak Digunakan Masyarakat Indonesia
10 Produk Israel Ini Banyak Digunakan Masyarakat Indonesia. (foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - 10 produk Israel ini banyak digunakan masyarakat Indonesia. Meskipun kedua negara ini tidak memiliki hubungan diplomatik, namun produk-produk Israel tetap diminati di pasar Indonesia.

Meskipun perang Israel dan Hamas masih terus berlanjut, masyarakat Indonesia rupanya tetap mengandalkan beberapa produk Israel yang telah menjadi favorit.

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (7/12/2023), berikut adalah 10 produk Israel yang banyak digunakan masyarakat di Indonesia:

1. Ahava

Ahava, merek perawatan kulit terkenal dengan produk-produknya yang menggunakan mineral dari Laut Mati. Populer di Indonesia karena fokus pada perawatan kulit dan kelembaban.

2. Rummikub

Rummikub, papan permainan strategi yang disukai anak-anak dan dewasa di Indonesia. Menuntut pemain untuk menggunakan strategi dalam mengatur dan menggabungkan angka.

3. Taf Toys

Taf Toys, merek mainan bayi premium dengan berbagai jenis mainan inovatif dan berkualitas. Populer di kalangan orang tua Indonesia karena fokus pada perkembangan motorik dan sensorik bayi.

4. Edushape

Edushape, menyediakan mainan pembelajaran dengan desain khusus untuk kreativitas, logika, dan perkembangan motorik anak-anak. Menyenangkan dan bernilai tambah dalam pendidikan anak-anak.

5. Tiny Love

Tiny Love, merek perlengkapan bayi terkenal dengan mainan dan aksesori berkualitas tinggi. Menawarkan pilihan mainan dan karpet untuk perkembangan motorik, sensorik, dan stimulasi kognitif anak.

6. Teva Pharmaceutical Industries

Teva Pharmaceutical Industries, perusahaan farmasi internasional yang menghasilkan obat-obatan generik dan inovatif. Dikenal di Indonesia karena kualitas terjamin dan efektivitas dalam merawat berbagai penyakit.

7. Sabra

Sabra, merek hummus dari Israel yang terkenal di seluruh dunia. Hummus berkualitas tinggi dengan berbagai rasa dan jenis, menarik minat masyarakat Indonesia.

