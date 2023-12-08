Daftar Produk Israel yang Banyak Terjual dan Dipakai di Indonesia

JAKARTA - Sejumlah produk dari Israel terkena boikot di Indonesia. Hal ini dikarenakan, terjadinya kasus peperangan antara Israel dengan Palestina, bahkan Israel yang terus menggempur wilayah Gaza hingga menewaskan banyak korban.

Salah satu imbas terbesar dari konflik ini, membuat sejumlah produk makanan dan barang yang berafiliasi dengan Israel di Indonesia diboikot, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Salah satu Gerakan boikot produk Israel ini memiliki slogan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS). Dari sejumlah produk israel yang diboikot tersebut, ternyata terdapat 16 produk Israel yang banyak terjual di Indonesia.

Berikut sederet produk israel yang paling banyak terjual di Indonesia

1. PUMA

Puma diboikot oleh sejumlah masyarakat di dunia karena menjadi sponsor internasional tunggal Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).

2. HP

Menurut BDS Movement, perusahaan-perusahaan merek HP menyediakan dan mengoperasikan teknologi yang digunakan oleh Israel untuk menjaga sistem apartheid, pendudukan, dan kolonialisme pemukiman di atas rakyat Palestina.

3. Ahava

Dari catatan BDS Movement, Ahava Cosmetics memiliki situs produksi, pusat kunjungan, dan toko utama di pemukiman Israel ilegal.

4. Taf Toys

Merek tersebut memproduksi gendongan bayi, sabuk pengaman bayi, kereta bayi, mainan berbentuk mobil-mobilan untuk bayi, dan masih banyak yang lainnya.

5. Jeruk Shantang

Tercatat sudah ada puluhan ton jeruk yang masuk ke Indonesia. Nilai perdagangan tersebut juga sudah mencapai US$709.

6. Rummikub

Rummikub adalah salah satu permainan anak-anak yang cukup populer di Indonesia. Permainan ini berjenis board game yang mirip seperti mahjong. Rummikub dimainkan dengan 104 kartu yang bertuliskan angka 1 hingga 13 dengan empat jenis warna.

7. Tiny Love

Tiny Love merupakan sebuah merek untuk perlengkapan bayi yang khusus untuk konsumen dengan kelas menengah ke atas karena harganya yang cukup mahal. Namun, hal ini wajar karena kualitas yang ditawarkan tetap