HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Produk Pro Israel Beredar, Apindo: Hoaks

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:22 WIB
Daftar Produk Pro Israel Beredar, Apindo: Hoaks
Daftar Produk Pro Israel Hoaks. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat suara terkait misinformasi daftar produk yang dituduh terafiliasi dengan Israel.

Menurut Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, MUI tidak pernah mengeluarkan daftar produk pro Israel yang harus diboikot.

Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui laman resminya juga juga membantah isu hoaks tersebut. Di mana MUI tidak pernah merilis daftar produk Israel dan afiliasinya yang harus diboikot. Informasi ini dapat diakses melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/52965/hoaks-rilis-daftar-121-produk-yang-diharamkan-mui-karena-terafiliasi-israel/0/laporan_isu_hoaks.

"Prinsipnya kita harus menyadari informasi-informasi hoaks juga yang ke luar, karena sebenarnya dari MUI sendiri jelas posisinya terhadap boikot produk-produk pro-Israel," kata Shinta, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Shinta menyoroti produk-produk yang tercantum dalam daftar yang beredar berkaitan dengan pro Israel. Hanya saja, Apindo perlu meluruskan kalau beragam produk yang diboikot tersebut tidak berkaitan dengan Israel.

Aksi boikot yang tidak tepat sasaran lebih banyak merugikan Tanah Air dan kontradiktif dengan tujuan memutus sokongan dana terhadap Israel.

"Tidak ada yang mendukung agresi militer Israel, kita juga jelas tidak," tegas Shinta.

Shinta mencontohkan, salah satu perusahaan yang selama ini menjadi korban salah sasaran dari aksi boikot adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Shinta memastikan Unilever Indonesia yang menyerap tenaga kerja dalam negeri dan melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai pasok produksi mereka tidak berafiliasi dengan Israel.

Halaman:
1 2
