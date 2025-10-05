Advertisement
INSPIRASI BISNIS

5 Brand Lokal RI yang Ternyata Singkatan Tak Terduga

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 05 Oktober 2025 |16:28 WIB
5 Brand Lokal RI yang Ternyata Singkatan Tak Terduga
5 Brand Lokal RI yang Ternyata Singkatan Tak Terduga (Foto: Freepik)
JAKARTA - Nama brand-brand lokal Indonesia yang ternyata aslinya dari singkatan. Bahkan, singkatan nama ini membuat brand tersebut terkenal hingga sekarang.

Pemilihan nama brand tidak hanya sekedar nama, tapi penuh makna dan cerita. Tersimpan kisah unik dan penuh makna di balik nama-nama brand lokal Indonesia yang akrab dalam kehidupan sehari-hari. 

Tidak banyak orang yang tahu beberapa merek ternama ini merupakan singkatan yang mencerminkan semangat, harapan dan identitas brand. 

Berikut 5 brand asal Indonesia yang ternyata singkatan seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

1. Maspion 

Brand Maspion merupakan singkatan dari Mengajak Anda Selalu Percaya Industri Olahan Nasional. Maspion didirikan oleh Alim Markus pada 1962 di Surabaya untuk mencerminkan komitmennya terhadap produk-produk dalam negeri dan industri manufaktur Indonesia

Maspion bermula dari produksi barang logam sederhana dan kini berkembang menjadi produsen alat rumah tangga, elektronik, hingga peralatan dapur yang menembus pasar internasional.

2. Cimory 

Brand Cimory adalah kepanjangan dari Cisarua Mountain Dairy. Dikenal sebagai brand susu lokal yang melejit dalam satu dekade terakhir. Didirikan oleh Bambang Sutantio pada 2006 di kawasan Puncak, Bogor. 

Cimory memulai produksi dengan menggandeng peternak lokal. Cimory melakukan pengolahan higienis dan inovasi produk. Ini membuat Cimory dikenal dengan yogurt, susu UHT dan juga restoran Chocomory yang jadi destinasi wisata kuliner.

 

