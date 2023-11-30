Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Produk Israel yang Laris Manis di Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:34 WIB
10 Produk Israel yang Laris Manis di Indonesia
Ilustrasi produk Israel yang laris di Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Inilah 10 produk Israel yang laris manis di Indonesia. Saat ini beberapa produk atau brand luar ini mendapatkan suntikan dana dari Israel ternyata sudah masuk ke Indonesia.

Beberapa merek ada yang ternama bahkan terkadang dipakai oleh masyarakat Indonesia baik untuk kecantikan maupun beberapa jenis makanan.

Berikut 10 produk Israel yang laris manis di Indonesia dilansir dari catatan Okezone:

1. PUMA

Salah satu merek Israel yang ada di Indonesia. Puma adalah salah satu produsen pakaian olahraga terkemuka di dunia. Namun, Puma diboikot oleh sejumlah masyarakat di dunia karena menjadi sponsor internasional tunggal Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).

2. Waze

Waze merupakan perusahaan asal Israel yang berdiri sejak 2008. Sosok yang mendirikan perusahaan ini adalah tiga pengusaha asal Tel Aviv, yaitu Uri Levine, Ehud Shabtai, dan Amir Shunar. Namun, pada 2013, Waze diakusisi oleh pihak Google.

Waze memiliki fitur untuk memberikan rute terbaik kepada pengguna. Hal ini dilengkapi dengan menampilkan pilihan rute tercepat, titik kemacetan, kecelakaan, hingga lokasi adanya polisi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement