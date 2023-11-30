16 Produk Israel yang Paling Laris di Indonesia

JAKARTA - Inilah 16 produk Israel yang paling laris di Indonesia menarik untuk dikupas. Adapun Israel tidak hanya sebatas produk namun mereka juga mempunyai banyak startup atau perusahaan rintisan di berbagai bidang hingga produk kecantikan.

Berikut ini 16 produk Israel yang paling laris di Indonesia dilansir dari catatan Okezone:

1. ZAG Industries Ltd

ZAG Industries merupakan perusahaan asal Israel yang menyediakan berbagai peralatan pertukangan dan rumah tangga. Di Indonesia, salah satu produk paling laris daru ZAG Industries adalah palu.

2. PUMA

Salah satu merek Israel yang ada di Indonesia. Puma adalah salah satu produsen pakaian olahraga terkemuka di dunia. Namun, Puma diboikot oleh sejumlah masyarakat di dunia karena menjadi sponsor internasional tunggal Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA).