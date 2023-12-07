16 Produk Israel Ini Laris Manis di Indonesia

JAKARTA- Setidaknya ada 16 produk Israel Ini laris manis di Indonesia. Dalam hal ini, negara Israel ternyata mengalami kemajuan ekonomi yang cukup meningkat.

BACA JUGA: 16 Produk Israel yang Banyak Terjual di Indonesia

Hal itu terlihat dari berbagai produk buatannya banyak diekspor ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Lantas apa saja?

Berikut 16 produk Israel Ini laris manis di Indonesia dilansir dari berbagai sumber:

1. Wissotzky Tea

Ini adalah perusahaan teh internasional milik keluarga yang berbasis di Israel dengan kantor di London dan Amerika Serikat. Ini adalah distributor teh terkemuka di Israel. Dalam hal ini beberapa e-commerce Indonesia juga menjual produk teh asal Israel.

2. Vodka Perfect

Ini adalah vodka internasional, diproduksi oleh Renaissance-Perfect, sebuah perusahaan berbasis di Israel yang mengoperasikan tiga fasilitas manufaktur besar di Israel dan Rumania. Beberapa produk ini juga dijual di Indonesia.

BACA JUGA: 20 Produk Israel yang Terkenal di Indonesia

3. Taf Toys

Taf Toys, perusahaan penyedia perlengkapan bayi asal Israel, berhasil merangkul hati para orangtua di Indonesia.

Dengan beragam produk yang mencakup gendongan bayi, kereta bayi, mainan bayi, hingga sabuk pengaman bayi, mereka telah membuktikan bahwa kualitas dan kenyamanan adalah bahasa universal yang diucapkan oleh orangtua di seluruh dunia.

4.Edushape

Edushape, merek mainan anak-anak asal Israel, bukan hanya sekedar mainan biasa.

Mereka adalah alat pembelajaran yang melatih kecerdasan anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Meski proses produksinya berlokasi di China, keunikan dan inovasi produk ini membuatnya sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.