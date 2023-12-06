Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

16 Produk Israel yang Banyak Terjual di Indonesia

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |20:20 WIB
16 Produk Israel yang Banyak Terjual di Indonesia
Israel Lakukan Serangan di Palestina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – 16 produk Israel yang paling terjual laris di Indonesia menarik untuk diulas. Sampai saat ini serangan yang dilakukan Israel ke Gaza banyak menewaskan orang.

Seperti yang diketahui, banyak warga sipil yang menjadi korban dari serangan tersebut. Tidak heran jika banyak orang yang mengecam hal tersebut.

Israel tak hanya sebatas produk namun mereka juga memiliki banyak startup atau Perusahaan rintisan di berbagai bidang hingga produk kecantikan.

Bahkan beberapa merek yang ternama dipakai oleh Masyarakat Indonesia baik itu untuk kecantikan maupun beberapa jenis makanan.

Imbas dari konflik itu menyebabkan sejumlah makanan dan barang Israel di Indonesia diboikot dunia. Salah satu gerakannya yakni boikot terhadap produk Israel dengan slogan (Boikot, Divestasi, sanksi) BDS.

Namun apa saja 16 produk Israel yang banyak terjual di Indonesia? dari catatan Okezone, Rabu (6/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092782/jualan-produk-fashion-masih-laris-manis-ini-buktinya-RAphD9Nu7A.jpg
Jualan Produk Fashion Masih Laris Manis, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/455/3085501/5-cara-membuat-barcode-dengan-mudah-JZPuR1XHx4.jpg
5 Cara Membuat Barcode dengan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/320/3086718/masyarakat-ri-sudah-tak-lagi-lihat-merek-produk-yang-penting-murah-wDa5yYp03Z.jpg
Masyarakat RI Sudah Tak Lagi Lihat Merek Produk, yang Penting Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068105/70-bahan-baku-impor-harga-jual-produk-di-ri-masih-mahal-Aqqkz5LQN0.jpg
70% Bahan Baku Impor, Harga Jual Produk di RI Masih Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/320/3041191/daftar-terbaru-boikot-produk-terafiliasi-israel-starbucks-hilang-ITM3Rq8QQq.png
Daftar Terbaru Boikot Produk Terafiliasi Israel, Starbucks Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/320/3027823/pengadaan-barang-dan-jasa-rumah-sakit-wajib-pakai-produk-lokal-oAzOBw4HiP.jfif
Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Wajib Pakai Produk Lokal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement