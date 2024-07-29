Daftar Terbaru Boikot Produk Terafiliasi Israel, Starbucks Hilang

JAKARTA - Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) Israel di Indonesia memperbarui daftar merek yang menjadi target boikot. Daftar kali ini memutuskan untuk tidak memasukkan Starbucks.

Sebelumnya brand kopi yang sudah banyak dikenal itu sempat viral karena masuk dalam daftar boikot. Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) secara resmi menghapus Starbucks dari daftar terbaru target boikot sebagai bagian dari upaya mereka mengecam serangan Israel terhadap Palestina, Senin (29/7/2024).

Menurut akun resmi instagram BDS @gerakanbds, BDS adalah gerakan yang diinisiasi oleh aktivis dan masyarakat. Palestina yang gerakannya sudah mendunia. Gerakan ini bertujuan untuk menekan Israel supaya berhenti melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk Genosida di Gaza.

Daftar Boikot Terbaru dimulai dari super Jahat selanjutnya tinggalkan dan yang terakhir Gausah Beli Dulu yang telah dirangkum oleh Okezone, Berikut listnya:

1. Super Jahat

• HP

HP Inc. (Hewlett-Packard) adalah perusahaan teknologi global yang berbasis di Palo Alto, California. Didirikan pada tahun 1939 oleh Bill Hewlett dan Dave Packard, HP merupakan salah satu pionir dalam industri komputer dan teknologi informasi.