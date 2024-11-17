Masyarakat RI Sudah Tak Lagi Lihat Merek Produk, yang Penting Murah

Masyarakat Kini Beli Produk yang Penting Murah, Buka Lagi Merek. (Foto; Okezone.com/Haaretz)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan sebagian besar masyarakat memiliki orientasi membeli produk dengan harga paling murah dan tidak melihat lagi merek.

"Bila ada satu jenis produk maka masyarakat akan mencari yang lebih murah. Mereka mencari pembanding sekarang. Sudah tidak lagi melihat merek. Ini hasil kajian kami di lapangan selaku pengusaha ritel," kata Ketua Umum Aprindo Solihin, dikutip dari Antara, Minggu (17/11/2024).

Oleh karena itu, saat ini setiap ritel harus menyediakan berbagai pilihan produk dengan pilihan warga agar masyarakat tetap datang membeli.

Pasalnya, konsumen saat ini bisa menentukan nasib sebuah ritel. Jika pembeli merasa tidak ada produk yang sesuai dengan keinginan maka bisa berpindah ke ritel lain atau membeli secara daring.

"Ini adalah tantangan kami ke depan agar tetap mempertahankan eksistensi ritel dengan berbagai inovasi yang melihat hasil kajian dan analisis lapangan selama beberapa waktu terakhir sehingga ritel bisa terus tumbuh," ujarnya.