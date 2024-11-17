5 Cara Membuat Barcode dengan Mudah

JAKARTA - 5 cara membuat barcode dengan mudah. Barcode digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk, gambar, atau item secara tertentu.

Barcode merupakan suatu pola yang berbentuk garis atau kotak yang menyimpan informasi. Ketika kita scan Barcode tersebut, Anda akan bisa mengidentifikasi suatu produk atau informasi tertentu.

Bentuk barcode juga bermacam-macam. Ada yang bisa dibaca oleh smartphone, ada juga yang hanya bisa dibaca oleh scanner khusus.

Berikut 5 cara membuat barcode versi Okezone, Minggu (14/11/2024).

1. QR Code Generator

Situs QR Code Generator yang bisa Anda akses di smartphone Anda bisa menjadi solusi. QR Code Generator bisa membantu dalam membuat barcode untuk keperluan pribadi atau bisnis. Cara yang ditawarkan juga cukup mudah, Anda hanya perlu menautkan teks, URL, atau nomor telepon dan pilih fungsi yang diinginkan lalu klik “Save”.

2. Barcode Tec-It

Jika Anda ingin membuat barcode untuk kebutuhan bisnis, Anda bisa mengunjungi situs ISBN.org dan meminta nomor ISBN untuk produk. Setelah nomor ISBN berhasil dibuat, Anda dapat menggunakan Barcode Tec-It secara online dengan mengetik detail produk dan mengunduh hasil barcode.

3. QR.io

Jika Anda ingin membuat barcode atau QR Code dari sebuah Google Form, QR.io solusinya. Yang perlu Anda perhatikan, pertama pastikan perangkat Anda terhubung ke internet yang stabil.

Setelah itu, buka situs QR.io dan salin tautan Google Form yang telah Anda buat sebelumnya, lalu klik "link" untuk memasukkannya. Klik "Generate" dan tunggu hingga proses pembuatan QR Code selesai. Terakhir, unduh kode barcode Google Form yang telah Anda buat.