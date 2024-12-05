Jualan Produk Fashion Masih Laris Manis, Ini Buktinya

SOLO - Produk fashion ternyata masih menjadi favorit para pencinta belanja online. Berdasarkan data Tokopedia dan ShopTokopedia, penjualan produk fashion masih mengalami peningkatan.

Pada skala nasional, beberapa produk fashion dengan kenaikan tertinggi jumlah transaksi di Tokopedia dan ShopTokopedia, antara lain: atasan (kaos), blouse dan outerwear, hijab, baju tidur, serta sandal dan sepatu, dengan rata-rata hampir 7 kali lipat.

"Tren belanja masih positif, produk fashion ini punya potensi yang besar dan kontribusinya ke ekonomi kreatif di Indonesia juga besar," paparnya, Kamis (5/12/2024).

Dega merinci, khusus di Jawa Tengah sejumlah produk fashion dengan kenaikan tertinggi jumlah transaksi di Tokopedia dan ShopTokopedia. Antara lain: jeans, blouse dan outerwear, hijab, baju tidur, serta sandal dan sepatu, dengan rata-rata lebih dari 8,5 kali lipat.

"Untuk makin mendorong geliat industri fashion termasuk batik dalam negeri, Tokopedia dan ShopTokopedia melakukan beragam inisiatif, seperti Promo Guncang, Beli Lokal, dan Melokal Dengan Batik," ucapnya.

Promo Guncang berlangsung di Tokopedia dan ShopTokopedia setiap tanggal kembar untuk mempermudah masyarakat menjangkau produk kebutuhan termasuk fashion dengan lebih murah lewat beragam penawaran, seperti bebas ongkir, cashback, dan diskon. Di jam pertama puncak Promo Guncang 11.11 tahun ini, nilai transaksi di ShopTokopedia melalui fitur LIVE di TikTok meningkat hingga 26 kali lipat dibandingkan hari biasa. Di sisi lain, ada Beli Lokal yang memberikan etalase khusus bagi brand lokal termasuk fashion agar makin menjadi pilihan masyarakat.