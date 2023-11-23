Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Ketua KPK Firli Bahuri yang Jadi Tersangka Pemerasan SYL

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |08:46 WIB
JAKARTA Harta kekayaan Ketua KPK Firli Bahuri yang menjadi tersangka pemerasan SYL. Semalam, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Polda Metro Jaya telah mengantongi bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Firli dilakukan usai jajaran Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri melakukan gelar perkara.

Melansir LHKPN, Firli Bahuri memiliki total harta kekayaan Rp22,8 miliar. Dalam laman resmi elhkpn.kpk.go.id, secara rinci total harta kekayaan Firli terdiri dari tanah bangunan.

1. Harta Berupa Tanah dan Bangunan

- Memiliki 8 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Bandar Lampung dan Kota Bekasi sejumlah Rp10.443.500.000.

Halaman:
1 2
