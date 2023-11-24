Resmikan PSN Tangguh Train 3, Jokowi: Penghasil Gas Bumi Terbesar di Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tangguh Train 3, Teluk Bintuni, Papua Barat pada hari ini.

"Alhamdullilah hari ini kita akan meresmikan proyek Tangguh Train 3, penghasil gas bumi terbesar di Indonesia," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (24/11/2023).

"Dan juga kita juga akan groundbreaking proyek Ubadari, CCUS, dan proyek hilirisasi blue ammonia, dan proyek lapangan migas asap kido merah," tambahnya.

Jokowi mengungkapkan bahwa proyek Tangguh Train 3 dibangun dengan investasi Rp 72,45 triliun. Proyek tersebut, katanya, akan meningkatkan kapasitas produksi tahunan tanggung LNG menjadi 11,4 juta ton per tahun.

"Proyek Tangguh Train 3 ini dibangun dengan investasi USD4,83 miliar atau Rp72,45 triliun. Dan proyek ini akan meningkatkan kapasitas produksi tahunan tanggung LNG menjadi 11,4 juta ton per tahunnya dan berkontribusi signifikan untuk mendukung target produksi gas 12 standar kaki kubik per hari pada 2030," ungkapnya.