APBN Defisit Rp700 Miliar per Oktober, Pertama di 2023!

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kinerja APBN masih on-track hingga Oktober 2023. Terlihat dari defisit APBN sebesar Rp0,7 triliun atau Rp700 miliar, atau sebesar 0,003% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Seiring dengan belanja yang semakin besar, APBN mulai mencatatkan defisit," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KITA edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/2023).

BACA JUGA: Sri Mulyani Andalkan APBN Jaga Ekonomi Indonesia

Pendapatan negara, yang terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP tercatat sebesar Rp2.240,1 triliun, atau 90,9% dari target.

"Angka ini naik 2,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy)," sambung Sri.

Angka belanja negara hingga akhir Oktober 2023 sebesar Rp2.240,8 triliun, atau 73,2% dari pagu anggaran dalam UU APBN.

"Bisa dilihat nominal belanja negara hampir sama dengan pendapatan negara," tambah Sri.