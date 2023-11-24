5 Sumber Kekayaan Irish Bella yang Gugat Cerai Ammar Zoni

JAKARTA - Sumber kekayaan Irish Bella akan dibahas secara lengkap pada artikel ini.

Irish Bella dikenal sebagai artis sinetron yang kerap diidolakan para mama muda.

Sehingga tidak heran jika dia mendapat kepopuleran dan kesuksesan di usia mudanya.

Saat ini nama Irish Bella menjadi perbincangan hangat lantaran telah menggugat cerai Ammar Zoni kurang lebih sebulan pasca sang suami bebas dari penjara.

Bakal berstatus janda, Irish Bella diduga sudah memiliki sumber penghasilan yang bernilai miliaran rupiah.

Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (24/11/2023), berikut ini beberapa sumber kekayaan Irish Bella.

1. Aktris Sinetron dan FTV

Irish Bella memulai karirnya di dunia entertainment pada tahun 2009 lalu, dengan membintangi sinetron Tangisan Issabela. Selanjutnya Ia dipercaya untuk membintangi sederet judul sinetron populer antara lain Anak-Anak Manusia, Rajawali, Berkah Cinta, hingga Cinta Suci.

Sehingga dari berbagai sinetron yang dibintanginya ini, Irish Bella berhasil mendapatkan kekayaan melimpah dan juga popularitas.

2. Bintang Film

Usai sukses membintangi sinetron, namanya semakin terkenal di kalangan publik sehingga ia dipercaya untuk membintangi film layar lebar. Film pertamanya yaitu Heart 2 Heart, dilanjut dengan Love in Perth, Virgin dan masih banyak lagi.