HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Mudah Cek Resi Shopee Express

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |21:01 WIB
Cara Mudah Cek Resi Shopee Express
Cara mudah cek resi shopee express (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara mudah cek resi Shopee Express. Shopee Express merupakan layanan pengiriman resmi dari Shopee, di mana tim resmi Shopee secara langsung menangani pengiriman barang yang dipesan oleh pembeli.

Biasanya, setiap jasa ekspedisi mengeluarkan resi sebagai tanda bahwa paket sedang dalam perjalanan dari penjual menuju ke alamat pembeli. Hal yang sama berlaku ketika menggunakan Shopee Express sebagai layanan ekspedisi.

Berikut ini, Okezone telah merangkum cara mudah cek resi Shopee Express jika ingin mengetahui keberadaan paket yang telah dikirimkan, Jumat (24/11/2023).

1. Cara cek resi Shopee Express melalui website

- Akses situs web https://spx.co.id

- Di halaman awal situs web, Anda akan menemukan kolom kosong yang disediakan untuk memeriksa nomor resi Shopee Express.

- Masukkan nomor resi yang tertera pada paket Anda ke dalam kolom tersebut.

- Klik opsi "Lacak", dan situs web akan menampilkan status pengiriman paket berdasarkan nomor resi tersebut.

