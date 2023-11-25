Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Harga Gula Dunia Meroket 50%, Dampaknya Ngeri!

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |03:25 WIB
4 Fakta Harga Gula Dunia Meroket 50%, Dampaknya Ngeri!
Harga gula makin mahal (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Harga gula di pasar global secara tahunan sudah naik sekitar 50% apabila dibandingkan dengan tahun lalu.

Pengamat Pangan Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa mengatakan berdasarkan data dari Bank Dunia (World Bank), harga gula telah melonjak sekitar 48,4% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berikut Okezone rangkum fakta harga gula dunia meroket 50%, dampaknya Ngeri, Sabtu (25/11/2023).

1. Harga gula dunia saat ini

Pengamat Pangan Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa mengatakan berdasarkan data dari Bank Dunia (World Bank), pada September 2023 lalu harga gula mentah global berada di angka USD0,58 atau setara Rp8.953 (asumsi kurs Rp15.441).

2. Penyebab harga gula dunia naik

Menurut Dwi, peningkatan harga gula global disebabkan oleh faktor penurun produksi gula secara global. Terutama penurunan produksi di negara Brasil dan Thailand yang saat ini menjadi pemasok gula terbesar.

"Sudah barang tentu masalah iklim dan cuaca contohnya Brasil, awal Oktober kemarin itu hujannya cukup tinggi saat panen, sehingga rendemnya turun, lalu di Thailand juga kena El Nino, sehingga produksi turun," lanjutnya.

