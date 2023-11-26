Dampak Besar Proyek IKN pada Ekonomi Balikpapan dan Samarinda

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengklaim kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memberi dampak positif terhadap kota-kota di sekitarnya.

"Apakah IKN berdampak positif terhadap kota-kota sekitarnya? Jawabannya adalah ya berdampak positif, jadi terdapat strategi di mana tiga kota saling menopang satu sama lain yakni IKN, Balikpapan dan Samarinda," ujar Juru Bicara OIKN Troy Pantouw, dikutip dari Antara, di Jakarta, Minggu (26/11/2023).

Dengan demikian, keberadaan IKN Nusantara sebagai sebuah kota tidak terlepas dari wilayah-wilayah sekitarnya.

"Kehadiran IKN memperhatikan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berkaitan dengan pendapatan daerah baik itu di IKN Nusantara maupun bagi kota-kota di sekitarnya," katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa Visi Locally Integrated atau terintegrasi secara domestik IKN Nusantara dimaknai bahwa IKN superhub ekonomi mengubah wajah perekonomian Indonesia agar menjadi lebih inklusif melalui strategi tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda).

Kemudian menjalin kerja sama dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur yaitu menjadi penggerak perekonomian di Kalimantan Timur, serta juga menjadi pemicu yang memperkuat rantai nilai domestik di wilayah bagian timur dan seluruh Indonesia.

Dalam mewujudkan konsep Tiga Kota yang kokoh yakni IKN, Balikpapan, dan Samarinda membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. IKN menjadi "saraf" dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT).