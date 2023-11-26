Berapakah Gaji Tukang Sampah di Amerika? Sungguh Tidak Main-Main

JAKARTA- Ada banyak masyarakat yang penasaran berapakah gaji tukang sampah di Amerika? Karena ada banyak yang meremehkan profesi tukang sampah karena bergulat dengan kotoran dan sampah setiap hari.

Padahal tukang sampah memiliki gaji yang cukup menggiurkan, khususnya tukang sampah di negara Amerika Serikat.

Sehingga tidak sedikit orang Amerika yang mencoba peruntungan dengan bekerja sebagai tukang sampah atau pengepul sampah. Lantas berapa gaji tukang sampah di Amerika?

Menghimpun data ZipRecruiter, Minggu (26/11/23), gaji tukang sampah di Amerika rata-rata USD 110.743 per tahun (Rp 1,7 miliar) pada tahun 2023. Ini berarti gaji rata-rata harian sekitar USD 53,24 per jam (Rp 826 ribu) setara dengan USD 2.129 per minggu (Rp 33 juta) atau USD 9.228 per bulan (Rp 143 juta).

Rentang gaji sekitar USD 62.500 (Rp 970 juta) sampai USD 161.000 per tahun (Rp2 miliar). Namun, besaran gaji dapat bervariasi tergantung berbagai faktor.

Rentang juga mencerminkan variasi luas dalam gaji yang diterima oleh tukang sampah. Pasalnya gaji dapat berbeda-beda tergantung lokasi geografis. Petugas sampah di wilayah metropolitan Amerika memiliki gaji yang lebih tinggi.

Gaji tukang sampah di Berkeley, Kalifornia sekitar USD 144.271 per tahun. Sedangkan di Daly City petugas sampah menerima USD 136.536 per tahun dan terendah di Washington DC sebesar USD 124.019 per tahun atau USD 59,62 per jam.

Selain gaji pokok, beberapa tukang sampah juga menerima manfaat tambahan seperti tunjangan kesehatan, asuransi, dan pensiun. Beberapa perusahaan mungkin juga menyediakan bonus kinerja atau insentif lainnya.