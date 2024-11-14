Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata RI Punya Sistem Canggih Cuci Kereta Otomatis

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |06:05 WIB
Ternyata RI Punya Sistem Canggih Cuci Kereta Otomatis
LRT punya sistem canggih cuci kereta otomatis (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indonesia punya sistem canggih yang bisa cuci kereta secara otomatis. Sistem pencucian kereta otomatis bernama Automatic Train Wash Plant (ATWP) berteknologi tinggi ini tidak hanya cepat dan efisien tetapi juga ramah lingkungan.

ATWP ini beroperasi pada satu jalur khusus di Depo LRT Jabodebek, di mana setiap rangkaian kereta dapat dicuci secara otomatis dengan akurasi dan efisiensi tinggi. Sistem ini dilengkapi sensor kecepatan yang otomatis memulai proses pencucian saat kereta mendekati area dengan kecepatan di bawah 5 km/jam.

Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan bahwa tidak hanya operasional LRT Jabodebek yang menggunakan teknologi canggih dan otomatis. Namun proses pencucian kereta pun sepenuhnya dilakukan secara otomatis untuk memastikan kebersihan optimal.

“Dengan proses pencucian otomatis berstandar tinggi, kami dapat menjaga kebersihan dan keandalan setiap rangkaian kereta. Teknologi ini memastikan bahwa kebersihan kereta menjadi bagian tak terpisahkan dari layanan LRT Jabodebek,” ujar Mahendro, Kamis (14/11/2024).

Tidak hanya mengutamakan efisiensi, fasilitas ATWP ini juga dilengkapi dengan Water Treatment System yang mampu mengolah air bekas pencucian agar dapat digunakan kembali. Air bekas yang digunakan disaring melalui sistem ini untuk memisahkan kotoran seperti tanah, pasir, oli, dan gemuk, sehingga dapat diolah kembali dan digunakan untuk proses pencucian berikutnya.

Dengan cara ini, ATWP tidak hanya canggih dalam teknologi, tetapi juga mendukung pengurangan konsumsi air baru secara signifikan.

