HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bahlil Beri Sinyal Indonesia Tambah 10% Saham Freeport

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:45 WIB
Bahlil Beri Sinyal Indonesia Tambah 10% Saham Freeport
Menteri Bahlil Soal Saham Freeport. (Foto: Okezone.com/BKPM)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal bahwa pemerintah bakal menambah 10% saham Freeport di Indonesia.

Pemerintah akan mengumumkan harga penambahan 10% saham pada 2 minggu ke depan. 

"Freeport itu penambahan saham 10% tidak ada dibayar valuasi, sekecil mungkin itu, pasti akan lebih murah banget. Angkanya itu saya akan umumkan 2 minggu lagi," kata Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, 13 November 2023.

Presiden Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.

“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkap Presiden Jokowi kepada Ricard Adkerson, Selasa (14/11/2023).

Presiden Jokowi pun berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini. “Selesai di akhir bulan ini,” kata Jokowi.

Halaman:
1 2
