8 Fakta Proyek Baru Diresmikan Presiden Jokowi di Papua

JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Mulai dari Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dan Bandara Douw Aturure atau Bandara Nabire Baru di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Jokowi menjelaskan daerah Papua yang semakin berkembang, dengan pembangunan semakin banyak serta kegiatan ekonomi semakin meningkat membutuhkan fasilitas dan sarana transportasi yang lebih baik.

"Bandara Siboru dan Bandara Douw Aturure yang kita resmikan pada hari ini akan meningkatkan konektivitas di Papua, meningkatkan mobilitas orang dan barang, dan membuka banyak peluang untuk memicu tumbuhnya ekonomi-ekonomi baru," ujar Presiden.

Tidak hanya bandara, Okezone telah merangkum beberapa fakta terkait proyek-proyek lain yang diresmikan Presiden Jokowi di Papua, Senin (27/11/2023):

1. Kawasan Industri Fakfak

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Dia menyebut, hal itu agar kawasan timur Indonesia memiliki industri pupuk sendiri.

"Sudah 40 tahun kita memiliki lima industri pupuk, semuanya berada di kawasan barat wilayah negara kita Indonesia, yang kawasan timur belum ada sama sekali," jelasnya dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jumat (24/11/2023).

2. 3 Proyek Hulu Migas

Jokowi juga meresmikan proyek hulu migas dan turunannya. Di antarany Proyek Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) Ubadari, Asap Kido Merah dan Blue Ammonia.

3. Bandara baru di Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dan Bandara Douw Aturure atau Bandara Nabire Baru di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Bandara Siboru akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat, yang menghubungkan Fakfak dengan daerah-daerah lain yakni Sorong, Timika, Kaimana, Amahai, Babo, Dobo, dan Bintuni.

Sementara Bandara Nabire Baru akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura.

4. Biaya Pembangunan Bandara Siboru dan Nabire fantastis

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, Bandara Siboru dibangun mulai tahun 2020 hingga 2023, sedangkan Bandara Nabire Baru dibangun mulai tahun 2020 hingga 2022.

Pembangunan kedua bandara ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari Sukuk Negara. Adapun biaya pembangunan Bandara Siboru menelan biaya senilai Rp891 miliar dan Bandara Nabire Baru senilai Rp671,54 miliar.

5. Proyek Tangguh Train 3 Bintuni

Proyek Strategis Nasional (PSN) Tangguh Train 3 di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden juga melakukan groundbreaking pengembangan tiga proyek lain di Papua Barat yang merupakan bagian dari proyek hulu migas dan turunannya, Proyek Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) Ubadari, Asap Kido Merah dan Blue Ammonia.