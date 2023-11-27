Himpunan Dana di Pasar Modal Ditarget Capai Rp267 Triliun Akhir 2023

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap total himpunan dana di pasar modal dapat melampaui Rp267 triliun di akhir 2023 ini.

Sebagaimana diketahui, hingga November 2023, total himpunan dana di pasar modal tercatat sebesar Rp226 triliun.

“Mungkin secara total akan terjadi sedikit penurunan dibanding 2022, tapi mudah-mudahan akhir tahun bisa mencapai lebih dari Rp267 triliun,” kata Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal OJK, Luthfy Zain Fuady dalam Opening Public Expose Live 2023 di Jakarta pada Senin (27/11/2023).

Luthfy mengungkapkan, kemungkinan penurunan total dana himpunan di pasar modal dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain, masih melambatnya perekonomian global, juga pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melambat.

Di mana, hal tersebut sangat berdampak terhadap ekonomi Indonesia, pasalnya Tiongkok merupakan mitra dagang utama.

Selain itu, tekanan utang negara berkembang, penyesuaian harga di pasar keuangan, serta fragmentasi geoekonomi yang menghambat kerja sama multilateral, turut menjadi faktor penurunan himpunan dana di pasar modal.